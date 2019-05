EN DIRECT - Riester promet une consultation pour reconstruire Notre-Dame ? "Rien ne sera fait dans le dos des Français"

SAUVÉE !





"Reste la voûte. Il y a quelques points encore sensibles sur la voûte et donc les équipes du ministère de la Culture, les entreprises, sont à l'œuvre pour retirer les gravats qui sont encore sur la voûte et la bâcher progressivement. Et à partir de là, on pourra dire que Notre-Dame de Paris est sauvée", a ajouté Franck Riester dans la cour des Invalides qui accueillait un grand concert.