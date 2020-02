Salon de l'agriculture 2020 : le marathon d'Emmanuel Macron

MACRON





"Il y a des difficultés partout, il faut les entendre et les régler mais j'ai eu depuis ce matin un accueil très chaleureux avec des Françaises et des Français fiers de leurs paysans. On est au Salon de l'agriculture et c'est très bien que tous nos concitoyens les accompagnent et viennent voir. Et on les aide, on défend notre PAC et on y va, on y va et on va continuer ! On les aide dans un moment de notre agriculture qui est décisif. Le combat d'aujourd'hui, c'est celui qu'on a gagné dans les années 60 : nourrir notre pays. Simplement, aujourd'hui, on doit le nourrir et changer de modèle pour réussir à répondre aux aspirations environnementales, sociétales. Et ça, ça ne se fera pas du jour au lendemain, dans les oppositions. Il faut investir et que les agriculteurs retrouvent du revenu."