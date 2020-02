EN DIRECT - Salon de l'agriculture 2020 : Macron au contact des agriculteurs

INAUGURATION





Emmanuel Macron ouvre officiellement le 57e SIA. "Nous sommes derrière notre agriculture et nos paysans. On peut et doit être fier de notre agriculture française. Elle a nourri et continuera de nourrir le pays. On lui demande des changements très profonds et elle est au rendez-vous de ces changements", salue le chef de l'État. Rien ne doit justifier des actions contre les paysans et leurs exploitations. Je sais pouvoir sur les paysans pour avoir une agriculture forte comme la nôtre (...) et pour gagner les batailles qui sont celles du XXIe siècle. De manière apaisée et réconciliée. Et en permettant à nos paysans d'avoir le revenu. On ne fera aucun changement si on ne peut pas vivre de son travail dignement."