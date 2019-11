EN DIRECT - Séisme dans l'Ardèche et la Drôme : neuf communes en état de catastrophe naturelle

SCOLARISATION





Le retour en classes est compliqué pour les lycéens du Teil (Ardèche). Ce vendredi, la préfecture explique qu'aucune solution pérenne n'a été trouvée pour ceux scolarisés dans les établissements Xavier Malet et Saint André. "Il sera mis en place pour lundi et mardi un dispositif de travail à distance via des outils numériques", peut-on lire dans un communiqué.





Jeudi et vendredi, des salles municipales seront mises à disposition et aménagées pour les classes de 1re et de Terminales générales. Maternelle, primaire et collège réouvriront lundi dans des conditions normales.