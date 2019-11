EN DIRECT - Séisme dans le sud-est : la demande de catastrophe naturelle examinée "dès mercredi prochain"

TÉMOIGNAGE

Jessica a fait partie des sinistrés, une soixantaine, qui ont dormi dans ce gymnase de Teil. Ce matin, au micro de LCI, elle se dit rassurée : "Depuis 3h du matin, je suis rassurée, pressée de revenir chez moi pour voir ce que ça dit pour les travaux. On espère que ce ne sont pas des gros travaux à effectuer, d’autant qu’on en avait fait pas mal. On espère surtout que ça ne va pas se reproduire."





Elle raconte ce qu'elle a vécu au moment de la secousse : "On était en train de faire nos courses, tout était prêt à repartir dans le caddie quand on a entendu un gros « boum ». De là, on a pensé que c’était une bombe, un hélicoptère. Je suis partie la première dehors, j’ai même laissé mes enfants, je ne m’en suis pas rendue compte. On est tous sorti, on est reparti à la maison, refaire le tour des magasins parce qu’on n’avait pas forcément tout ce qu’il nous fallait. Et puis on est allé chercher oùon pourrait être accueilli. Mais tout ça s’est bien passé."