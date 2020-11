EN DIRECT - Suivez l'hommage national à Daniel Cordier, avant-dernier Compagnon de la Libération

Il était l’avant-dernier Compagnon de la Libération encore en vie. Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin, est décédé à l’âge de 100 ans, le 20 novembre dernier. Né le 10 août 1920, ce Bordelais, militant maurrassien et monarchiste, rallie la France Libre fin juin 1940 à Londres. "Je suis le fils de la guerre de 1914. Mon enfance, ce sont les monuments aux morts, les mutilés, etc. Alors, en 1940, quand la France a perdu la guerre qu’elle avait gagnée vingt ans plus tôt, ça a été pour moi insupportable", confiait-il il y a quelques années.

À l'été 1941, il est nommé au service "Action" du Bureau central de Renseignements et d'Action (BCRA), les services secrets des Forces françaises libres. Parachuté en France en 1942, il est embauché comme secrétaire par Jean Moulin à Lyon et reste au service de cette figure de la Résistance jusqu'à l'arrestation de ce dernier, en juin 1943. Pourchassé par la Gestapo, il retourne en Angleterre et continue de travailler pour le BCRA.