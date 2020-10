EN DIRECT - Tempête Alex : le bilan passe à cinq morts, annonce Macron à Breil-sur-Roya

"JE VEUX REMERCIER CEUX QUI SE SONT MOBILISES", DECLARE EMMANUEL MACRON A BREIL-SUR-ROYA





"Je veux remercier l'ensemble de celles et ceux qui se sont mobilisés : nos sapeurs-pompiers, remarquables, et dont nous déplorons la disparition de deux d'entre eux ; nos gendarmes, fortement mobilisés (jusqu'à 500 dans le département), avec un courage extraordinaire ; nos militaires, déployés ces derniers jours ; l'ensemble des collectivités territoriales, dont tous les services ont été mobilisés, et qui ont été au contact tout de suite ; et bien sûr nos citoyens, cette véritable chaîne humaine qui s'est constituée durant de longues heures", a déclaré le chef de l'Etat.





"Tout ce qui s'est fait dans ces heures, c'est une mobilisation collective absolument remarquable, beaucoup de courage et de solidarité. Ceci va se poursuivre avec notamment la recherche des disparus, la reconstruction des voies routières, le réacheminement de l'eau, de l'électricité et de la téléphonie. Ensuite, il y aura à remettre en ordre de marche les hôpitaux, les écoles...", a-t-il ajouté.





"Pour ce faire, plusieurs décisions ont été prises. D'abord l'arrêté de catastrophe naturelle, qui classe 55 communes, sera publié jeudi au Journal officiel, et va permettre de manière rapide, simple et efficace de déployer toutes les aides nécessaires, et de déclencher les procédures administratives pour que l'indemnisation des collectivités, des particuliers, des professionnels puissent se faire", a-t-il poursuivi.