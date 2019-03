TGV : coupé à Vendôme par les salariés d'Arjowiggins, le trafic vers le Sud-Ouest a repris à 16h

Ils ont tenté le tout pour le tout. Les salariés de la papeterie Arjowiggins de Bessé sur Braye (Sarthe) ont organisé lundi à la mi-journée une opération coup de poing à la gare de Vendôme. Ils ont bloqué depuis 11h20 et jusqu'à 16h, soit près de cinq heures, le trafic des trains de cette gare paralysant, du même coup, le trafic entre Paris et Bordeaux. Les salariés d'Arjowiggins - fabriquant français de cartes grises et de nombreux documents officiels - sont menacés par la liquidation de leur entreprise vieille pourtant de 400 ans et ont décidé d'agir à la veille de la décision du tribunal de commerce de Nanterre.





Dans un tweet, la SNCF indique que le trafic des trains a repris "très progressivement" à partir de 16h avec des perturbations importantes prévues jusque dans la soirée. "L'interruption des circulations suite à la présence de manifestants sur les voies en gare de Vendôme TGV a duré près de 5h, de 11h20 à 16h", a fait savoir la société ferroviaire sur son compte Twitter. "Les circulations reprennent très progressivement avec d'importants retards jusqu'à ce soir."