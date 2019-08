EN DIRECT - Crash dans le Gard : le pilote du bombardier d'eau est mort, Castaner se rend sur place

Un avion bombardier d'eau de type Tracker S2S s'est crashé ce vendredi alors qu'il intervenait sur la zone de l'incendie de Générac (Gard), au sud de Nîmes. Le pilote de l'appareil est mort, a annoncé la préfecture.





L'incendie contre lequel luttent les sapeurs-pompiers avait déjà ravagé plus de 130 hectares en fin d'après-midi, dans une zone où un précédent feu avait déjà détruit 500 hectares de forêt et de broussailles mardi. Plusieurs départs de feu avaient démarré entre 14h et 15. Suivez les dernières informations sur l'accident et les incendies dans le Gard dans notre fil en direct ci-dessous.