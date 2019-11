EN DIRECT - Fort séisme dans le sud-est : quatre blessés dont un grave, une centrale nucléaire à l'arrêt pour vérifications

TÉMOIGNAGE





Valentin habite au Teil (Ardèche), il nous fait part de ses impressions dans les minutes qui ont suivi le séisme : "J'étais tranquillement sur mon canapé, et d'un coup tout s'est mis à tomber, les meubles sont tombés, des fissures sont apparues sur les murs. Cela a duré six à dix secondes, mais ça a paru interminable. Sur le coup, on ne savait pas ce que c'était, mais on pensait que c'était un problème sur les centrales d'à côté ou un tir de mine de l'usine Lafarge voisine, mais vu la déflagration, on a eu rapidement la confirmation que c'était un tremblement de terre. (...) Les seules choses que l'on sait maintenant, c'est qu'il faut qu'on se prépare à une potentielle réplique. Quand on n'a jamais ressenti un tremblement de terre, ça fait bizarre, surtout que c'était vraiment intense. Tout le monde est un peu abasourdi."