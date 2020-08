VIDÉO - Jusqu'à 20 heures de retard : nuit de galère pour des centaines de passagers de la SNCF

La SNCF, qui fête ses 87 ans d'existence ce lundi, aurait sans doute rêvé un autre "cadeau" d'anniversaire. Et pour cause : les passagers de six trains en provenance du Sud-Ouest ont subi d'importants retards, certains se retrouvant bloqués sur les rails, parfois pendant près de vingt heures.

Après de longues heures d’attentes, sans repas et sans eau pour les passagers, le groupe ferroviaire a annoncé l’interruption de la ligne entre Bordeaux et Hendaye et Bordeaux et Tarbes jusqu’à ce lundi à 12h. Les trois trains encore bloqués pendant la nuit ont dû retourner à Hendaye, Bordeaux ou Biarritz.

"Ils nous ont dit une heure et demie, après une heure, puis 15 minutes… Enfin bref, c’était l’enfer", témoigne un voyageur, passablement excédé. "Il n’y a aucune information, aucune personne en gare pour nous renseigner", embraye une autre.