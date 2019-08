En Haute Montagne avec les chasseurs de cristaux

Le cristallier recherche des cristaux naturels de roche, formés dans les profondeurs de la terre il y a quinze millions d'années. Dans la région des Alpes, l'activité de ces chasseurs de cristaux est incontournable. La quête reste assez secrète. Et cette passion se transmet souvent de génération en génération. En moyenne, chaque cristallier fait une belle trouvaille, tous les trois ou quatre ans.



