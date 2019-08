En un an, 713 amendes pour "harcèlement de rue" ont été recensées

Elle est entrée en vigueur en août 2018. Voilà un an qu'est appliquée la loi contre les violences sexistes et sexuelles portée par Marlène Schiappa. Et, parmi les dispositions adoptées, la pénalisation de "l'outrage sexiste" offre un premier bilan. Visant à punir les "propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste" lorsqu'ils sont "dégradants, humiliants, intimidants, hostiles ou offensants", ces faits sont passibles de 90 euros d'amende, voire de 1500 euros si la victime est mineure, ce qui constitue une circonstance aggravante.





Selon l'AFP, qui a récupéré ces données auprès du cabinet de la secrétaire d'Etat en charge de l'égalité femmes/hommes, 713 contraventions pour "outrage sexiste" ont ainsi été dressées par les forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire, depuis un an. La grande majorité de ces faits ont été repérés en flagrant délit. Le cabinet de Marlène Schiappa n'a pas donné suite aux sollicitations de LCI, mais auprès de l'AFP, la secrétaire d'Etat se réjouit devant des "résultats encourageants". Elle ajoute : "Il n'est plus permis et ne doit plus être toléré d'invectiver, de suivre, d'humilier les femmes en les harcelant dans la rue, les transports ou l'espace public !", a commenté la secrétaire d'Etat.