Encadrement des loyers : quelle efficacité ?

L'encadrement des loyers, suspendu en 2017, revient dans la capitale. En effet, les loyers s'emballent à Paris, à plus 50 % en dix ans, avec une moyenne qui s'élève à 891 euros par mois, toutes surfaces confondues. Et ils se situent à 22,80 euros hors charge, le double de ce qui se pratique en province. C'est la conséquence du déséquilibre, notamment entre une demande plus élevée et des offres insuffisantes. Quelle est l'idée de ce loyer encadré ? Qui est concerné par la mesure ? Cette dernière est-elle efficace ?



