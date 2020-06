Enfants témoins de violences conjugales : "J'aimerais qu'il comprenne le mal qu'il m'a fait"

ENQUÊTE - Alors que le Sénat se penche ce mardi 9 juin, sur les violences conjugales, en étudiant une proposition de loi LREM visant à protéger les victimes de violences conjugales, TF1 a choisi de se pencher sur les autres victimes de ces violences : les enfants. Au milieu des disputes et des coups, ils sont les victimes collatérales, physiques ou psychologiques, de ces violences. Témoignages.

Ils sont les témoins souvent silencieux et victimes collatérales des violences au sein du couple. Ce mardi 9 juin, le Sénat se penche sur une proposition de loi LREM, visant à protéger les victimes de violences conjugales. Selon un rapport publié par le Service du Droit des Femmes et de l’Égalité (SDFE) et l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED, devenu depuis l’ONPE – Observatoire national de la protection de l’enfance), l'impact de ces violences sur les enfants est immense.

Lana a 12 ans. Durant des années, elle a vu son beau-père frapper sa mère. "J'étais triste et énervée. Je voulais aider ma maman mais je ne pouvais pas", dit-elle. C'est pourtant elle qui, un soir, a appelé les secours pour sauver sa maman, "fracassée", selon ses termes. "Ça a été tellement violent que mon cerveau s'est mis en blackout", raconte sa maman, Alison. Aujourd'hui, la petite fille est traumatisée. "Avec ma sœur, on était tout le temps ensemble et même si je suis grande, j'arrive pas à dormir toute seule, j'ai peur", confie-t-elle. Ces traumatismes sont difficiles à soigner. Des années plus tard, la douleur et l'angoisse sont toujours là. Présentes au quotidien. C'est le cas d'Amélie, jeune maman. Un rien lui rappelle les violences vécues dans son enfance : un bruit, un pas lourd ... les angoisses sont quotidiennes. Aujourd'hui, elle est suivie par un médecin, la naissance de sa fille a ravivé d'anciennes plaies. "J'ai eu peur de reproduire ce que j'ai vu, entendu, vécu. Peur de rabaisser ma fille sans le vouloir. Peur qu'elle souffre", explique-t-elle. Pour Edouard Durand, juge des enfants, "la phrase : "un mari violent est un père dangereux" doit se traduire de façon plus nette dans les pratiques des professionnels et dans la loi".

Des manquements de la part de la justice ?

Car si pour l'heure, les plaintes sont déposées, c'est au niveau supérieur que le bât peut blesser. Hélène, victime de violences conjugales est maman d'un garçon. Séparé de ce conjoint violent, la justice a néanmoins accordé un droit de visite au père, dans le cadre d'une association. Un droit de visite qui se traduit par des sorties à l'extérieur des locaux de l'association, sans personne pour les encadrer. "Mon inquiétude est qu'il est d'origine étrangère : il a un titre de séjour, ici (...) Si l'envie lui prenait, il pourrait très bien partir dans son pays d'origine avec mon fils", explique cette femme qui a souhaité témoigner anonymement. Elle avait pourtant demandé une interdiction de sortie du territoire mais celle-ci n'a pas été actée par le juge. Une décision qui va à l'encontre de ce que préconise le juge Durand, co-président de la Commission violences au Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes . "Ces visites extérieures devraient se passer en présence d'un tiers spécialement formé afin que la personne reconnue violente ne puisse effrayer l'enfant, l'interroger sur la situation de la mère ou tout autre mécanisme d'emprise et de terreur", estime le professionnel.

Quels impacts sur les enfants ?

En attendant, Alison a décidé de prendre la parole pour briser le tabou et que ses filles puissent grandir, se construire, sans occulter ce passé douloureux. Evidemment, elle se sent coupable d'avoir fait vivre ça à ses filles : "C'est quelque chose qu'on effacera jamais, on va apprendre à vivre avec", explique-t-elle. Et Lana, avec ses mots d'enfants, explique avec beaucoup de justesse ce qui lui ferait du bien. "Ça me rend triste d'imaginer que quelqu'un puisse être aussi méchant". Elle aimerait qu'il comprenne le mal qu'il lui a fait. "Et qu'il s'excuse".

La rédaction de LCI