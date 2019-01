Enquête à Valréas : où sont passés les services publics ?

À Valréas, la population diminue et les services publics ferment les uns après les autres depuis une dizaine d'années. Le moindre rendez-vous administratif vire au casse-tête. La ville compte aujourd’hui 10 000 habitants, mais d’après le dernier recensement, elle a déjà perdu près de 200 habitants. Pour cause, de nombreux services sont dispersés dans les communes voisines.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.