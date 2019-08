Enquête : ces fins limiers qui inspectent l'hygiène des restaurants

Le restaurant est un incontournable des vacances. En été, plus de la moitié de nos compatriotes y va une à deux fois par semaine. Il s'agit d'un enjeu colossal pour les services d'hygiène. Des étals des marchés aux cuisines des restaurants : tout est passé au peigne fin. La fermeture d'un établissement peut d'ailleurs être prononcée. En 2018, ce fut le cas pour 330 d'entre eux sur plus de 12 000 enquêtes réalisées partout dans le pays.



