Enquête : comment mettre fin aux décharges sauvages ?

Cela vous est peut-être arrivé de découvrir près de chez vous une montagne de gravats, des pneus et des parpaings et des carcasses de réfrigérateur. Nous en jettons illégalement plus de 500 mille tonnes par an. C'est ce que subissent notamment les habitants d'Ivry-sur-Seine, près de Paris. Le maire de cette commune vient de prendre une mesure radicale.



