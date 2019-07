Enquête : fallait-il rouvrir la raffinerie controversée de la Mède ?

Ce mercredi 3 juillet 2019, la réouverture d'un site industriel est très controversée. Il s'agit de l'une des plus grandes bioraffinerie en Europe, située à la Mède, dans les Bouches-du-Rhône. L'usine qui produisait des hydrocarbures avait été fermé en 2015. Elle a été transformé et produit désormais du carburant propre. Les associations écologistes considèrent que c'est un leurre.



