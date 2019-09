Enquête : HLM, quand les charges s'envolent

JT 20H - Dans l'Hexagone, 10 millions de citoyens habitent en HLM. Les loyers mis à part, les charges augmentent parfois de manière vertigineuse. C'est le cas lorsqu'elles ont été volontairement sous-évaluées pour séduire les futures locataires.

À Martigues, les HLM représentent 28% du parc immobilier, et les demandeurs de logements sociaux sont de plus en plus nombreux. Certains bailleurs sociaux n'hésitent pas à sous-estimer les charges pour faire baisser les prix des logements, et y attirer plus facilement des locataires. Ces logements devenus trop cher pour leurs habitants, plus d'une centaine y ont été recensés.



