Enquête incendies : les pompiers ont leurs experts

Ils n'éteignent pas le feu, mais savent faire parler des indices totalement invisibles pour les non-initiés. Les pompiers de la section RCCI recherchent les causes et les circonstances des incendies. Chaque centimètre est inspecté, analysé et photographié. Ces pompiers enquêteurs n'ont pas un rôle judiciaire, mais leur expertise du feu est essentielle pour la police.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.