Enquête : les Français, rois du bricolage ?

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous lancer dans le bricolage et les gros travaux. Cela se ressent au niveau des ventes en magasin. En 2018, nous avons dépensé collectivement 26 milliards d'euros au rayon bricolage. Pour les moins doués, des tutoriels sont postés sur Internet. Les enseignes proposent aussi des cours à l'intérieur même de leurs magasins.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.