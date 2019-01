Enquête : les oubliés du Médoc

La fracture ou le fossé qui se creuse entre les grandes métropoles et les communes rurales est l'une des principales doléances de la population. C'est le cas de Lesparre-Médoc, une commune de 5 700 habitants. Situées à 60 kilomètres de Bordeaux, plusieurs personnes sont obligées de se rendre dans cette ville en plein essor économique pour trouver un emploi.



