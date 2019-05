Enquête : petits villages, grande débrouille

Les toutes petites communes, de moins de 200 habitants, et leurs maires doivent faire preuve d'une grande ingéniosité dans la gestion de leur budget. Avec 100.000 euros par an pour les unes, 57.000 pour d'autres, la moindre dépense est scrutée. La petitesse de ces budgets pose la question de l'avenir de ces villages.



