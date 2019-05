Enquête sur l'offensive des églises évangéliques

C'est de loin le culte qui progresse le plus rapidement dans notre pays. Les églises évangéliques comptent désormais plus 650 000 fidèles, soit douze fois plus qu'il y a 50 ans. Qui sont-ils ? Pourquoi les pouvoirs publics surveillent-ils ces églises dont certaines ressemblent beaucoup à des sectes ?



