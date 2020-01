Enseignement de la Shoah : "La culture populaire est très importante dans la transmission"

Un sondage inquiétant sur le niveau de connaissance des Français à propos de la Shoah. Selon une étude publiée mercredi 22 janvier par l'institut Shoen Consulting, 57% des Français ignoreraient le nombre de juifs tués dans les camps d'extermination, et un quart des personnes âgées de moins de 38 ans affirmerait ne pas avoir entendu parler de la Shoah.

En outre, selon cette étude réalisée par téléphone et en ligne entre les 9 et 16 novembre 2019 auprès de 1100 personnes de plus de 18 ans, 10% des sondés penseraient que "soit l'Holocauste est un mythe, soit le nombre de juifs assassinés pendant l'Holocauste a été largement exagéré".

La pédagogie de l'enseignement français en la matière est-elle en cause ? Très prudent quant aux résultats du sondage cité, l'historien Tal Bruttmann, spécialiste de la Shoah et de son enseignement, estime que le niveau de connaissance dépend notamment du milieu familial et social.