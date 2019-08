"Entre début 2015 et mi-2019, les entreprises privées ont créé pas moins de 936.000 emplois", le président du Medef dit-il vrai ?

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES), l'emploi salarié privé augmente en effet de manière continue depuis 2015. Au premier trimestre 2015, près de 18,7 millions personnes travaillaient dans le secteur privé. Au second trimestre 2019, ils sont un peu plus de 19,6 millions. Plus précisément, il y a eu 945.300 créations d'emplois nets (en déduisant en parallèle les suppressions d’emploi) dans le secteur privé entre début 2015 et mi-2019. "Avec les derniers chiffres, sur l'emploi salarié et le secteur marchand non-agricole, on est à 983.000 emplois créés", ajoute Bruno Ducoudré, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).





À noter qu'au deuxième trimestre 2019, le secteur privé a enregistré 62.100 créations nettes d’emploi, soit une hausse de 0,3%, contre 95.600 au trimestre précédent. Le secteur tertiaire, intérim inclus, et le secteur de la construction sont ceux qui connaissent la plus forte progression avec 48.500 (+0,3%) créations de postes pour le premier et 9.800 (+0,7%) pour le second.

Si un ralentissement des créations d'emploi est à souligner, le million d'emplois créés sera très probablement atteint à la fin de l'année. Sur un an, l'emploi salarié est en hausse de 1,3% (+259.400 emplois), "créer 60.000 emplois en un semestre est tout à fait réalisable", assure l'économiste. De quoi penser que l'objectif affiché à l'époque sur un pin's par Pierre Gattaz sera accompli.