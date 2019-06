Environnement : 93 parlementaires prennent la défense de l’avion et des vols intérieurs

Plutôt que de taxer le transport aérien ou de le limiter, les députés et sénateurs proposent d'aider le secteur aérien "à adopter une stratégie bas carbone en développant la recherche sur l'hydrogène et le biokérosène". "C'est précisément à ces fins qu'une mission d'information parlementaire sur le transport aérien et l'aménagement des territoires a été lancée en mai dernier", rappellent-ils, avant une mise en garde : "L’avion nuit au climat, certes ; mais si on le compare à l’automobile, il consomme deux fois moins par passager. S’y attaquer sans discernement aggraverait considérablement la fracture territoriale et sociale de notre pays."