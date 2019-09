Éoliennes : pour ou contre ?

JT 20H - Il y avait très peu d'éoliennes dans l'Hexagone, il y a seulement dix ans. Depuis, elles ont poussé comme des champignons après la pluie.

Sur l'ensemble du territoire, on compte désormais plus de 8 000 éoliennes, qui produisent une énergie inépuisable. Un chiffre qui va être multiplié par trois s'ici 2030. Ces dispositifs sont cependant visibles à des kilomètres et font du bruit. Ce qui explique sans doute la contestation des 70% des projets d'installation devant les tribunaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.