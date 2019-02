Hôpitaux débordés par la grippe : "On est incapable d’adapter notre système hospitalier aux besoins", dénonce Patrick Pelloux

Parmi les 14.000 patients qui se sont présentés aux urgences la semaine dernière, 2.171 ont été hospitalisés (contre moins de deux mille la semaine précédente), selon le réseau Oscour. Ces hospitalisations concernent particulièrement les 75 ans ou plus (48%) et les moins de 5 ans (13%).





Alors que les hôpitaux recommandent de ne pas engorger les urgences qui s'occupent en priorité des malades les plus fragiles, l'urgentiste Patrick Pelloux donne l'alerte. "En fait on s’aperçoit qu'en France et dans le système hospitalier, on arrive toujours à baisser la capacité (vacances, problèmes de personnels...) donc on ferme des lits, mais on est incapable d'en ouvrir quand on en a besoin", explique-t-il. Selon lui, "cette épidémie montre qu'on est incapables d’adapter notre système hospitalier aux besoins de la population".





Pour rappel, cette année la grippe serait déjà responsable d'environs 1.800 décès en France.