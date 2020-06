Épidémie ou pas, un commerçant ne peut pas refuser le paiement en liquide

Lectrice de LCI, Aziza a contacté notre rédaction il y a quelques jours grâce à l'adresse alaloupe@tf1.fr. "Depuis le début du confinement", indique-t-elle, "le magasin près de chez moi, [...] n’accepte que les paiements par carte bancaire. Est-ce légal ?" L'enseigne en question, spécialisée dans les produits bio, n'est pas la seule à refuser les paiements en liquide. En cette période d'épidémie, des craintes concernant la propagation du virus via les pièces et billets ont en effet poussé des gérants à adopter une conduite similaire.

Une pratique qui a poussé l'institution à réagir, par le biais d'un courrier adressé aux distributeurs par le directeur général des Services à l’Économie et du Réseau de la Banque de France, Erick Lacourrège. Publié par le magazine LSA, son message est clair : "Les espèces ne peuvent être refusées dans le cadre d'une transaction. II est essentiel que les citoyens aient la liberté de choix du moyen de paiement qu'ils souhaitent utiliser."

Il décrit cette "liberté de choix" comme un "élément fondamental de la confiance dans la monnaie, que la situation difficile que nous traversons rend encore plus indispensable". De plus, note Erick Lacourrège, "les espèces constituent bien souvent, pour les populations les plus fragiles, le seul moyen de paiement possible : plus de quatre millions de nos concitoyens sont bénéficiaires chaque mois de prestations sociales qui leurs sont, dans une très grande proportion, versées en espèces. Il est vital qu’ils puissent continuer à faire leurs achats avec ce moyen de paiement."