Épinglés sur les réseaux sociaux, des gérants d'un Super U quittent l'enseigne après la révélation de photos de chasse en Afrique

Les images ont provoqué un tollé sur Twitter. En l'espace d'une après-midi, les appels au boycott de l'enseigne se sont multipliés. Les internautes ont pointé du doigt le contraste entre ces photos chocs et l'engagement du groupe Super U "pour une nouvelle approche de l'agriculture plus respectueuse des animaux et développant des partenariats qui suivent un plan de progrès du bien-être animal".





L'animateur télé et radio Julien Courbet a lui aussi partagé les clichés : "Bravo la famille Alboud du Super U de Arbresle, ça valait le coup de tuer pour cette photo".