Épiphanie : les mots des mages !

Chaque début d’année, le 6 janvier, nous célébrons l’Épiphanie, une fête chrétienne en les rois mages avaient reconnu Jésus comme le Messie. C’est aussi l’occasion de déguster la fameuse galette des rois, une tradition qui remonte au Ve siècle. Celle-ci fait référence à Gaspard, Melchior et Balthazar.



