Escale à Cannes : une saison de croisières très attendue par les commerçants locaux

La saison des croisières a commencé en Méditerranée. Une aubaine pour les commerçants des villes où les paquebots font escale, d'autant plus que l'idée séduit de plus en plus de monde. C'est notamment le cas à Cannes où chaque croisiériste dépense en moyenne 24 euros pour des souvenirs. Pour les artisans locaux, voire pour la région entière, les retombées économiques de ces journées sont importantes.



