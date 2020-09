Est-il vrai que "sans les animaux, un cirque ne travaille pas" ?

"Les animaux sont bien au cirque, j'en ai marre d'entendre n'importe quoi", s'est exclamé Frédéric Edelstein. Un point de vue qui ne fait pourtant pas l'unanimité dans le secteur, notamment pour l’un des petits-fils de la famille Bouglione, André-Joseph, qui a fait le choix en 2017 de cesser les spectacles avec des animaux. "La plupart des cirques ne devrait pas avoir d’animaux car ils les traitent mal. C’est mon opinion. Je n’ai pas la prétention de dire aux autres cirques qu’ils doivent arrêter les animaux. Mais je pense que ma démarche peut forcer le cirque traditionnel à se remettre en question car il y a des problèmes depuis 20-30 ans", indiquait-il pour justifier ce choix.

Du côté du cirque Phénix, on partage ce point de vue. Son fondateur, Alain Pacherie, se targue d'exister "depuis 20 ans" et d'attirer en moyenne "chaque année en moyenne 400.000 spectateurs". Le tout sans animaux sauvages depuis de longues années. Ce modèle, assure-t-il, "peut tout à fait être rentable". Il invoque "le regard des spectateurs qui a changé", une évolution qui lui fait dire que les spectacles avec des lions ou des éléphants, "ce n'est aujourd'hui plus possible". Pour faire vivre les 150 personnes qui travaillent pour son cirque, Alain Pacherie assure ne compter que sur la recette des entrées : "Nous n'avons jamais touché un euro de subvention", clame-t-il.