Très forte hausse des noyades en 2018 avec 30% d'accidents en plus

Les conditions météorologiques de l'été 2018, classé par Météo-France comme le deuxième été le plus chaud depuis 1900, ont vraisemblablement entraîné une augmentation du nombre de baignades, avancent les auteurs. Ils évoquent un "deuxième facteur possible": la médiatisation, depuis quelques années, et particulièrement depuis 2017, de la noyade "sèche" (qui soi interviendrait plusieurs heures, voire plusieurs jours après une baignade) ayant pu conduire des parents inquiets à solliciter les secours à la suite d'un "début de noyade" de leur enfant. Pourtant, "ce concept de noyade 'sèche' ne repose sur aucune base scientifique ou médicale", notent Aymeric Ung et ses collègues.





Parmi les noyades fatales, 40% se sont déroulées dans des cours d'eau ou plan d'eau (rivière, étang, lac, canal...) et 40% en mer. 17% sont intervenues dans des piscines tous types confondus et 3% dans d'autres lieux (baignoires, bassins, etc.).