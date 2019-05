Le système de santé français trop généreux pour les étrangers ? Les idées reçues à l’épreuve des chiffres

"Depuis 1998, la loi garantit de plein droit un titre de séjour aux étrangers très gravement malades résidant habituellement en France et qui ne pourraient bénéficier de soins appropriés dans leur pays", rappelle le rapport du Défenseur des droits. Pourtant, ce dernier souligne aussi des "difficultés accrues" des étrangers malades à obtenir un titre de séjour pour se faire soigner, depuis une réforme de 2016 qui a conduit à une "baisse drastique des avis médicaux favorables au maintien sur le territoire". Dans son premier rapport rendu au Parlement sur le droit au séjour pour raisons médicales pour l’année 2017, l'Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) soulignait que le taux d’avis favorables à la nécessaire continuité des soins en France, toutes pathologies confondues, était passé de 77% en 2014 à 52% en 2017.





Dans le détail, "l'accès au séjour des personnes porteuses du VIH demeure préoccupant", note le Défenseur. En juin 2018, Aides affirmait ainsi qu'au cours de l'année écoulée, 24 personnes séropositives avaient vu leur demande de titre de séjour pour soins rejetée avec obligation de quitter le territoire français (OQTF). A titre de comparaison, en 2016, seuls quatre avis défavorables avaient été recensés.





Comment expliquer ces difficultés ? Lorsqu’un étranger demande à bénéficier d’un droit au séjour pour raison médicale, son cas est examiné par des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rattaché au ministère de l’Intérieur et non de la Santé. Il n’a pas moyen de faire un recours en cas d’avis défavorable, lequel est communiqué au préfet qui statue sur l’attribution du titre de séjour. Mais le préfet n’est pas contraint par l’avis du comité médical, observe le défenseur des droits.