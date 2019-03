Inégalités salariales : quand un homme gagne un euro, une femme perçoit toujours douze centimes de moins en France

Le rapport, intitulé "Progress on the Gender Pay Gap : 2019" révèle également les écarts salariaux et leur évolution depuis 2016 dans d’autres pays, comme aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les résultats dans chacun d'eux sont similaires : l’écart salarial "non ajusté" tend à se réduire. Cependant, il ne disparaît pas lorsqu'on tient compte de facteurs comme l'expérience des travailleurs, l'âge, le lieu de travail et l’intitulé du poste.





Quatre pays sur les cinq étudiés lors de l’étude Glassdoor de 2016 ont vu cet écart de rémunération entre hommes et femmes se réduire (USA, France, Royaume-Uni & Australie) alors que cet écart s’est creusé en Allemagne. Ainsi, sur les huit pays de l'étude de 2019, l'Allemagne présente le plus grand écart de rémunération "non ajusté" (22,3 %), alors que la France présente le plus petit écart de rémunération "non ajusté" (11,6 %).