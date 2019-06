5 grammes de plastique par semaine dans nos estomacs : le gouvernement saisit l'Anses

Si des études ont précédemment montré que les humains ingèrent et respirent une nuée de particules de plastique chaque année, le défi pour les chercheurs de l'université de Newcastle (Australie) à l'origine du rapport publié ce mardi était d'en évaluer le poids. "Alors que la prise de conscience grandit quant à l'existence des microplastiques et à leur impact sur l'environnement, cette étude fournit pour la première fois un calcul précis des taux d'ingestion", a ainsi expliqué l'un d'entre eux, Thava Palanisami.





L'analyse produite se base sur 52 études, qui montrent notamment qu'un humain avale et inhale chaque année des dizaines de milliers de micro-pièces et particules avalerait et environ 2.000 chaque semaine. A partir de là, les scientifiques australiens en ont évalué le poids, pour aboutir à quelque 250 grammes annuellement, soit la masse d'une carte de crédit chaque semaine.