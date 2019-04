Etudes de santé : le numerus clausus relevé de 10% en 2019 avant sa suppression l'année suivante

Ce texte prévoit que les quotas d'étudiants admis en 2e ou 3e année seront à l'avenir déterminés par les universités, en accord avec les agences régionales de santé, selon les capacités et les besoins du territoire. Agnès Buzyn affirmait en février que cette réforme avait notamment pour but d'"augmenter de 20% à peu près le nombre de médecins formés". Mais le but affiché est surtout de mieux former les étudiants en changeant les critères de sélection. Un oral en fin de première année devrait porter sur la motivation et les qualités d'empathie et d'écoute. Des passerelles devraient également permettre de bifurquer plus facilement vers d'autres cursus médicaux.