Étudiant immolé : des manifestants forcent les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur

Ce mardi, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France pour dénoncer la précarité étudiante après l'immolation d'Anas K., 22 ans, brûlé à 90% et toujours "entre la vie et la mort" après s'être immolé vendredi devant le Crous de Lyon. Dans une lettre dans laquelle il expliquait son geste, il dénonçait la précarité étudiante et accusait Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy et l'UE.