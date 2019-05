Européennes 2019 : deux heures de dépouillement à Bouc-Bel-Air, du jamais vu

A Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône, on compte 11 000 électeurs. Le 26 mai 2019, ils étaient plus de la moitié à s'être rendus aux urnes. C'est la première fois que les scrutateurs ont eu à gérer autant de personnes. Avec les 34 listes et beaucoup plus d'électeurs que prévu, il a fallu près de deux heures pour faire le dépouillement.



