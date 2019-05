Européennes 2019 : la plus forte participation depuis 1994

Dans l'Hexagone, l'arrivée en tête du Rassemblement national dans les résultats des élections européennes fut une grande surprise. Il devance La République en marche de 0,9 point. Mais l'un des faits les plus marquants de cette élection fut la forte progression du taux de participation des Français. Celui-ci a atteint 50,1%, soit la plus forte participation depuis 1994. La palme revient au département du Lot avec plus de 59% de taux de participation. En revanche, ce sont en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie qu'on a recensé le plus d'abstentions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.