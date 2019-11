Menacée d'expulsion après avoir fui son pays pour ne pas être excisée, Samira pourra-t-elle rester en France ?

Chaque année, des milliers de femmes et fillettes quittent leurs pays pour échapper à l’excision. On estime à 3 millions le nombre de filles susceptibles de subir cette mutilation génitale tous les ans. C'est pour cette raison que Samira a fui la Côte d'Ivoire avec ses parents, et est arrivée l'an dernier en France, où elle est désormais scolarisée en CM2.

"Samira va être séparée de ses camarades de classe et éloignée de son refuge qu’est devenue la France. Une fois de plus, elle va être envoyée sur les chemins de l’exil et de l’errance. Cette aberration s’appelle ‘procédure Dublin’" écrit l'eurodéputé Raphaël Glucksmann dans la pétition en ligne qu'il a publié sur le site Change.org et signée ce jeudi un peu moins de 128.000 fois. "Je me bats au Parlement européen pour modifier ce règlement Dublin. Aujourd’hui toutefois, en vertu de son article 17 (Dublin III), vous avez le pouvoir de placer cette enfant et son père en procédure normale."

Le père de la fillette, accompagné de membres de l'entourage du député européen, doit être reçu à la préfecture de police de Paris jeudi. "Le cas de Samira n'est pas isolé, il est le symbole de la procédure de Dublin. Il n'y a pas de chiffres disponibles mais au moins un millier d'enfants sont dans cette situation en France", a déclaré à l'AFP Pierre Natanaël Bussière, collaborateur parlementaire de Raphaël Glucksmann.