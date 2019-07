Exclusif : au cœur du chantier de Notre-Dame de Paris

Depuis le quinze avril, aucune caméra n'avait pu filmer ce qui se passe au sommet de Notre-Dame dont la toiture était ravagée par l'incendie. Pour la première fois, nos reporters ont pu suivre les ouvriers et les artisans qui tentent de consolider la structure de l'édifice qui n'est pas totalement sauvée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.