"La bataille de Notre-Dame" : quand les pompiers se retrouvaient piégés dans la cathédrale

Vécu de l'intérieur, le spectacle est effrayant. "C'était un bruit vraiment oppressant, un peu comme, sur les chantiers, les gros engins qui lâchent des gravas dans une benne... Ça faisait un bruit... C'était vraiment angoissant, en fait", raconte une soldate du feu présente dans la cathédrale lors de la chute de la flèche, dans "La bataille de Notre-Dame", document réalisé par Emilie Lançon.

Au-delà du bruit, l'effondrement de la flèche va provoquer un phénomène auquel les sapeurs-pompiers ne s'attendaient pas. "On a ressenti un souffle énorme", raconte l'un d'eux. "On a même ressenti des vibrations dans la cathédrale, et une très forte chaleur." Un souffle si puissant qu'il va provoquer la fermeture brutale des lourdes portes moyenâgeuses de l'édifice, piégeant les pompiers dans son antre.

"Là, je m'attends au pire", témoigne le général Jean-Claude Gallet, qui commandait les 650 pompiers présents sur place. "J'ai dix ou quinze pompiers qui sont ensevelis", pense-t-il alors.

A l'extérieur, sur le parvis, les secours s'organisent en urgence. Le lieutenant Julien veut rouvrir les portes au plus vite pour libérer ses collègues. Il appelle en renfort ses collègues, mais aussi des journalistes présents. "Je rameute tout le monde et je dis : 'venez m'aider ! Venez m'aider !" raconte-t-il. Ensemble, ils parviennent à rouvrir l'édifice. Miracle : à l'intérieur, les soldats du feu pris au piège ont échappé à la chute de la flèche et à la pluie de plomb qui se déverse sur la nef. Le spectacle est apocalyptique, mais les héros de Notre-Dame sont sains et saufs.