EXCLUSIF - Visitez Notre-Dame de Paris... en 3D !

Sauf qu'au delà d'offrir une véritable reconstitution de la cathédrale grâce à la réalité augmentée, Targo pose aussi sa pierre à l'édifice que constitue la reconstruction de Notre-Dame. Après l'incendie, l’équipe revient en effet pour montrer l’intérieur de l'édifice tel qu’il est aujourd’hui. Une tâche pour le moins compliquée car les contraintes de sécurité sont bien différentes de lors leur premier tournage.

Impossible pour les vidéastes de pénétrer sous l'allée centrale en raison des chutes de pierres sous la nef, alors ils ont trouvé une solution pour le moins insolite. "On s'est dit qu’on allait utiliser un robot, qui ressemble à un robot lunaire, pour pénétrer au milieu de la cathédrale et pouvoir être vraiment sous le trou de la nef", explique Chloé Rochereuil, réalisatrice du documentaire et cofondatrice de TARGO. Un sacré atout technologique mais qui ne peut pas pour autant se faufiler partout, les équipes de TARGO ont donc pu avoir accès aux échafaudages du toit, essentiels au sauvetage de l'édifice, et les filmer. Un travail qui sera certainement utile pour la reconstruction de la cathédrale.

Avis aux amateurs et possesseurs de casques de la marque Oculus, si vous souhaitez visionner ce documentaire et (re)découvrir la cathédrale c'est ici.