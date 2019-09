Aides à domicile pour les seniors : le gouvernement fait marche arrière

COUAC - Edouard Philippe a annoncé ce mardi avoir demandé à la ministre du Travail de renoncer au projet visant à supprimer l'exonération des charges sociales pour les seniors de plus de 70 ans qui emploient des gens à domicile.

Hier, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, confirmait l'intention de l'exécutif de vouloir mener à bien ce projet . Il s'agissait de supprimer l'exonération fiscale accordée aux personnes âgées non dépendantes quand elles emploient une aide à domicile. Une mesure dure à avaler pour les 600 000 retraités concernés.

C'est un retournement de situation inattendu : le gouvernement fait marche arrière sur la suppression d'exonération des charges sociales pour les seniors payant des aides à domicile. A l'Assemblée Nationale ce mardi 24 septembre, Edouard Philippe a annoncé avoir "demandé à la ministre du Travail de renoncer à ce projet" lors des questions au gouvernement. "Je veux donc rassurer les professionnels et les employeurs : ces mesures n'entreront pas en vigueur", a-t-il ajouté.

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, s'est exprimée juste après Edouard Philippe. "La mesure telle qu'elle était envisagée n'est pas retenue, mais le sujet de fond doit être abordé : comment nous allons à la fois favoriser l'emploi dans l'aide à domicile - un point très important qui me tient à cœur - et à la fois adapter tous nos dispositifs", a-t-elle expliqué devant l'Assemblée. Un projet qui prendra de ce fait "d'autres formes, en d'autres temps, en murissant et discutant", selon la ministre.