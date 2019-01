Explosion à Paris : hommages aux soldats du feu

L'explosion dans le neuvième arrondissement de Paris a causé la mort de quatre personnes dont une touriste espagnole de 38 ans et deux pompiers. Pour exprimer leurs gratitudes envers les soldats du feu, certaines personnes ont déposé des fleurs à la caserne du Château d'Eau. La biographie des défunts pompiers en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.