Explosion rue de Trévise : un élu parisien déclenche la polémique sur la qualité du réseau de gaz

"En tant qu'élu, je souhaite simplement rappeler des réalités que les Parisiennes et les Parisiens ne connaissent pas forcément". Alors que l'enquête judiciaire se poursuivait au lendemain de l'explosion meurtrière rue de Trévise pour éclaircir l'origine du sinistre, un élu du VIe arrondissement a alerté sur "l’état de vétusté avancé" du réseau de distribution de gaz à Paris, auquel s'ajoutent parfois "des problèmes de signalisation".





"Les Parisiens et les Parisiennes ne sont pas forcément conscients de cette vétusté", a insisté ce dimanche au micro de LCI, Alexandre Vesperini, conseiller de Paris et membre de la commission supérieure du contrôle du gaz, assurant ne "surtout pas souhaiter lancer de polémique." Et de détailler : "il se trouve que ce réseau a été constitué en grande partie à la fin du XIXe et au debut du XXe siècle à une époque ou le gaz, c'était très performant, très moderne. Mais ce réseau est confronté au vieillissement."





Si le réseau de gaz parisien est en cours de rénovation, le projet n'avance pas assez rapidement selon l'élu. "GRDF fait un gros travail", a-t-il tout de même souligné. Mais selon lui, il convient de "continuer à accélérer le renouvellement du réseau" et de "faire un effort de transparence et de pédagogie sur la qualité et l’état d'avancement du renouvellement".